Martedì 26 maggio alle 17.30 si terrà alla Fondazione An, in via della Scrofa 43, la presentazione del libro scritto dal figlio di Antonella Mattei. Il volume si intitola “Il rogo di Primavalle - Orribili quegli anni” e affronta eventi storici legati a un incendio avvenuto in un quartiere della città. La presentazione si svolgerà nella sede dell’ente e sarà aperta al pubblico.

Roma ospiterà martedì 26 maggio alle ore 17.30, nella sede di via della Scrofa 43, la presentazione del libro “Il rogo di Primavalle – Orribili quegli anni” di Federico Ciufferi, volume dedicato alla memoria dei fratelli Stefano e Virgilio Mattei, vittime di una delle pagine più buie degli Anni di Piombo quel maledetto del 16 aprile 1973. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Alleanza Nazionale insieme al periodico Realtà Nuova, e vedrà la partecipazione di esponenti istituzionali, politici e giornalisti. Presentazione alla Fondazione An del libro “Il rogo di Primavalle – Orribili quegli anni”. Ad introdurre la presentazione del volume sarà il presidente del Senato Ignazio La Russa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “Il rogo di Primavalle-Orribili quegli anni”, il libro del figlio di Antonella Mattei: presentazione alla Fondazione An

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