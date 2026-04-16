Il 16 aprile 1973, due ragazzi di 10 e 22 anni persero la vita in un incendio che distrusse la loro abitazione durante la notte. I corpi furono trovati stretti in un abbraccio, nel tentativo di salvarsi dall’incendio. La vicenda è stata ricordata recentemente dall’attuale presidente del Consiglio, che ha richiamato le pagine più oscure degli anni di piombo.

"Dieci e ventidue anni. Avevano queste età Stefano e Virgilio Mattei il 16 aprile 1973, quando rimasero uccisi, bruciati vivi di notte nella loro casa, stretti in un abbraccio mentre cercavano di salvarsi”. Così la premier Giorgia Meloni ha voluto ricordare sui social le vittime del rogo di Primavalle negli anni di piombo. “Due vite innocenti spezzate in modo atroce senza alcuna ragione, se non l'odio politico e ideologico di chi appiccò quel rogo: tre militanti di Potere Operaio che volevano intimidire Mario Mattei, padre di Stefano e Virgilio, '’colpevole’ solo del suo impegno politico”, ha aggiunto il presidente del Consiglio. “Una tragedia che segna una delle pagine più buie degli anni di piombo e che ci mostra dove può arrivare la violenza quando sostituisce il confronto", ha scritto Meloni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rogo Primavalle, Meloni ricorda i fratelli Mattei: "Pagine tra le più buie degli anni di piombo"

Notizie correlate

Roma. Meloni ricorda il rogo di Primavalle: “Una delle pagine più buie degli anni di piombo”Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta con una dichiarazione in occasione dell’anniversario della tragedia di Primavalle,...

Leggi anche: Strage di Primavalle, Meloni e il ricordo dei fratelli Mattei: memoria contro la violenza ideologica

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Rogo Primavalle, Meloni ricorda i fratelli Mattei: Pagine tra le più buie degli anni di piomboGiorgia Meloni ha ricordato sui social le vittime del rogo di Primavalle del 16 aprile 1973 ... ilgiornale.it

Roma. Meloni ricorda il rogo di Primavalle: Una delle pagine più buie degli anni di piomboIl presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta con una dichiarazione in occasione dell’anniversario della tragedia di Primavalle, ricordando Stefano ... laprimapagina.it