La sfida narrativa lanciata da qualche settimana da Italia Viva con la campagna di annunci sui maxi schermi nelle stazioni di Milano e Roma è stata raccolta da Fratelli d’Italia. La risposta al QVANDO renziano è il FINCHÉ meloniano. Il team comunicazione del partito di maggioranza relativa non si è perso d’animo e invece di attendere che la narrazione anti-governativa che strizzava l’occhio agli stilemi fascisti, dal font tipografico scelto per costruire il lettering alla rappresentazione grafica che riecheggiava quella di matrice futurista tipica del Ventennio, potesse sedimentarsi efficacemente nell’immaginario percettivo degli italiani, ha preferito replicare virando su una contro-narrazione non meno impattante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il "Quando" renziano contro il "Finché" meloniano. Ecco chi vince la sfida dei cartelloni

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Renzi attacca Meloni con la caricatura di Maria Antonietta

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