Sono iniziati i playoff di Serie B con le prime partite decisive per la promozione in Serie A. La sfida tra Modena e Juve Stabia si è conclusa con la vittoria della squadra che ora affronterà il Monza nella prossima fase del torneo. Questa fase preliminare del mini torneo, che coinvolge le squadre ancora in corsa, stabilirà quale formazione avanzerà verso la promozione diretta.

Al via i preliminari del mini torneo che dovrà determinare la terza squadra promossa in serie A: si parte con la sfida in programma al Braglia Tutto pronto per l'nizio dei playoff di Serie B che dovranno determinare la terza squadra promossa in Serie A con Venezia e Frosinone, rispettativamente prima e seconda della classifica finale del campionato. Si parte con la sfida del Braglia: scopriamo pronostico e quote di Modena-Juve Stabia in programma martedì 12 maggio alle ore 18.45. La sfida del Braglia è la prima in programma e non prevede una gara di ritorno: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si giocheranno i supplementari e in caso di ulteriore parità passerà la squadra meglio classificata in campionato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Modena-Juve Stabia, per chi vince la prima sfida dei playoff di B c'è il Monza: il pronostico

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