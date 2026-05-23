Il printmaxxing si impone come tendenza principale della moda Primavera-Estate 2026, insegnando a combinare stampe e motivi diversi per creare outfit originali e sofisticati. La stagione punta sull’audacia, abbandonando lo stile quiet luxury degli anni precedenti. Il guardaroba si arricchisce di contrasti, colori vivaci e sovrapposizioni creative, con capi che mescolano stampe e motivi per un risultato contemporaneo.

L a moda Primavera-Estate 2026 punta tutto sull’audacia. Dopo anni dominati dal quiet luxury, il guardaroba si apre a una nuova estetica fatta di contrasti, colori e sovrapposizioni creative. Il printmaxxing è il trend che meglio interpreta questo spirito e dimostra come abbinare fantasie diverse possa elevare qualsiasi look. Come abbinare le stampe PE2025. guarda le foto Il mix tra stampe floreali e righe sartoriali, oppure tra pois rétro e motivi animalier, crea outfit dinamici e pieni di personalità. La chiave è bilanciare gli elementi: quando una fantasia è molto appariscente, l’altra dovrebbe risultare più discreta o condividere almeno una palette cromatica simile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il printmaxxing rivoluziona il guardaroba di stagione e insegna come mixare stampe e motivi differenti per outfit originali, sofisticati e contemporanei

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