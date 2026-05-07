Negli ultimi tempi si è diffusa una tendenza che vede il mixing di stampe diverse, spesso considerate incompatibili, diventare un modo per esprimere creatività e originalità. Da passerelle di alta moda a look di star, questa pratica si basa sull’idea che combinare motivi grafici contrastanti possa risultare divertente e di tendenza. La scelta di accostare stampe di varia natura non è più vista come un errore, ma come un modo per osare e distinguersi.

Per capirci: printmaxxing non significa semplicemente indossare una stampa, ma usarne due, tre o anche di più, accostandole senza troppa paura di eccedere. Non per forza seguendo una logica, e nemmeno cercando quell’idea di armonia un po’ scolastica che per anni ha guidato il nostro modo di vestirci. Qui il punto non è mettere ordine, né trovare il perfetto equilibrio cromatico da persona che ha letto un manuale di styling: è lasciare che motivi diversi convivano nello stesso look, anche quando sembrano non avere nessuna intenzione di andare d’accordo. Più che correggere il caos, insomma, lo si fa funzionare. E infatti il printmaxxing può prendere moltissime strade.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - È il momento printmaxxing: mettere insieme le stampe più disparate non è «sbagliato», ma solo irresistibilmente divertente

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