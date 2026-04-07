Gli zoccoli conquistano il guardaroba moderno | audaci e versatili trasformano outfit quotidiani in look raffinati

Da amica.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi mesi gli zoccoli sono diventati un elemento di tendenza nel mondo della moda, passando dall’essere un semplice accessorio a un vero e proprio elemento distintivo nel guardaroba di molte persone. Questa calzatura, nota per la sua forma robusta e il design versatile, viene utilizzata per creare abbinamenti sia casual sia più eleganti. Le vendite di questa tipologia di scarpa sono in crescita e vengono spesso presentate nelle collezioni di vari marchi.

. Adatti a tutte le età, diventano protagonisti quando mixati con abiti fluidi, denim, tailleur o tocchi vintage, senza rinunciare al comfort. Anne Hathaway ha abbinato un blazer leopardato Michael Kors a pantaloni della tuta Alo e zoccoli Chloé, creando un equilibrio perfetto tra audacia glamour e comfort quotidiano. Daisy Edgar-Jones ha scelto un outfit Chloé, con abito fluido e romantico, completato da zoccoli che conferivano un tocco boho-chic. Sienna Miller, invece, ha indossato un completo total black Rhode, composto da top cropped con maniche a palloncino e gonna midi in pizzo, abbinato a scarpe e borsa Chloé, creando un look elegante e sofisticato. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Gli zoccoli conquistano il guardaroba moderno: audaci e versatili, trasformano outfit quotidiani in look raffinati

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