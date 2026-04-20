Premio, come capitano e per i suoi straordinari gol, per Duvan Zapata al Museo del Calcio di Coverciano nel corso dell'evento "Inside the Sport 2026", promosso da Ussi e Mcl nell'ambito delle celebrazioni per gli 80 anni dell'Unione Stampa Sportiva Italiana. Sorridente, elegantissimo e accompagnato da moglie e figli, l’attaccante del Toro dice subito: “Sono molto felice per questo premio, è un onore e ho fatto di tutto per essere presente perché ci tenevo e sono venuto qui con tutta la mia famiglia. Ringrazio tutti per questo riconoscimento, sono qui anche per rappresentare il Torino, come capitano, e quindi grazie al club. Io mi diverto sempre a giocare e segnare.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zapata: "Toni il mio modello. D’Aversa ci ha dato una bella spinta. Toro, avanti così"

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