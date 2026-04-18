Il tecnico del Torino ha dichiarato in conferenza alla vigilia della partita contro la Cremonese di voler fare la storia e ha descritto la propria squadra come un

Senza pretattica, senza nascondersi. Il Toro parte con le idee molto chiare per la sfida di domani nella casa della Cremonese di Marco Giampaolo che Roberto D’Aversa ha avuto, nella sua carriera da calciatore, come vice allenatore. “Per una squadra come il Toro, il minimo sindacale è andare a vincere domani a Cremona”, inizia così, subito forte, D’Aversa nella conferenza della vigilia. “Dobbiamo guardare solo al nostro percorso, io in questo momento vedo un Toro da corsa – spiega l’allenatore del Toro -, perché stiamo viaggiando a una media importante: domani mi dispiacerebbe anche pareggiarla questa partita. L’unica cosa a cui dobbiamo pensare è a non rallentare la nostra corsa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - D'Aversa: "Possiamo fare la storia. Il mio è un Toro da corsa"

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