il primato del doping

Un atleta è stato squalificato dopo un controllo antidoping positivo. I risultati ottenuti durante la competizione sono stati annullati. La federazione ha confermato che l’atleta ha violato le norme anti-doping. Nessun dettaglio sui test specifici o sulle sostanze trovate è stato reso pubblico. La decisione segue un'indagine che ha coinvolto analisi di laboratorio ufficiali. La questione riguarda la validità dei record e la lotta contro l’uso di sostanze proibite nello sport.

Non vale. Non vale perché i record che arriveranno (perché arriveranno) non saranno validi e perché nello sport il doping è oggi (e si spera per sempre) una scorciatoia vietata. Ma anche se tutto deve ancora succedere perché gli Enhanced games, le olimpiadi del doping libero, cominceranno domani nella scintillante Arena da 20 milioni di dollari costruita in men che non si dica nel Resorts World di Las Vegas, proprio sulla «Strip» una delle vie simbolo di questa città, molto è già successo. Non è sport, non nel senso «etico» in cui siamo abituati a declinarlo, ma non è neppure un «circo» dove ex atleti e vecchi arnesi proveranno con il «trucco» a fermare il tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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ENHANCED GAMES: IL BUSINESS DIETRO IL DOPING LEGALE

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