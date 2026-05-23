Ecco i Giochi del doping dove gli atleti vengono trasformati in cavie dai miliardari della Silicon Valley trumpiana
In un hotel di lusso ad Abu Dhabi, un gruppo di atleti di alto livello si allena quotidianamente sotto la supervisione di una commissione medica e scientifica. Durante le sessioni, vengono somministrati loro cocktail personalizzati di sostanze dopanti. Questi atleti vengono usati come soggetti di test, trasformandosi in cavie per esperimenti condotti da investitori provenienti dalla Silicon Valley.
Immaginate un gruppo di atleti di alto livello rinchiusi in un hotel di lusso ad Abu Dhabi: si allenano ogni giorno sotto gli occhi di una commissione medica e scientifica, che somministra loro un cocktail personalizzato di sostanze dopanti. Non è l’inizio di un film di fantascienza, ma un gigantesco progetto di sport-performance biotech travestito da evento sportivo, sotto il nome di Enhanced Games. Sono stati ribattezzati i “ Giochi del doping ”, ma questa definizione rischia quasi di essere rassicurante, perché il punto non è soltanto l’uso di sostanze proibite. Il punto è il modello culturale che gli Enhanced Games stanno cercando di normalizzare: l’idea che gli atleti possano diventare cavie perfette (purché adeguatamente pagate) per testare un futuro biochimico da vendere poi al mercato globale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Evolution of the Lex Olympica and Esports Regulation – Shmatenko & Dulska (ERNC25)
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