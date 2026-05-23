Immaginate un gruppo di atleti di alto livello rinchiusi in un hotel di lusso ad Abu Dhabi: si allenano ogni giorno sotto gli occhi di una commissione medica e scientifica, che somministra loro un cocktail personalizzato di sostanze dopanti. Non è l’inizio di un film di fantascienza, ma un gigantesco progetto di sport-performance biotech travestito da evento sportivo, sotto il nome di Enhanced Games. Sono stati ribattezzati i “ Giochi del doping ”, ma questa definizione rischia quasi di essere rassicurante, perché il punto non è soltanto l’uso di sostanze proibite. Il punto è il modello culturale che gli Enhanced Games stanno cercando di normalizzare: l’idea che gli atleti possano diventare cavie perfette (purché adeguatamente pagate) per testare un futuro biochimico da vendere poi al mercato globale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ecco i Giochi del doping, dove gli atleti vengono trasformati in cavie dai miliardari della Silicon Valley trumpiana

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Evolution of the Lex Olympica and Esports Regulation – Shmatenko & Dulska (ERNC25)

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