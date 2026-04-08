La Russia si è resa conto della profonda frattura della Nato

Un rappresentante di un fondo russo ha dichiarato che la crisi iraniana mette in luce le vulnerabilità strategiche della Nato, del Regno Unito e dell’Unione Europea. Ha anche affermato che questa situazione rivela una significativa frattura tra queste entità e gli Stati Uniti. La dichiarazione è di un dirigente di un fondo di investimenti russi e inviato presidenziale. La Russia sembra aver preso consapevolezza delle divisioni tra gli alleati occidentali.