La Russia si è resa conto della profonda frattura della Nato

Da today.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un rappresentante di un fondo russo ha dichiarato che la crisi iraniana mette in luce le vulnerabilità strategiche della Nato, del Regno Unito e dell’Unione Europea. Ha anche affermato che questa situazione rivela una significativa frattura tra queste entità e gli Stati Uniti. La dichiarazione è di un dirigente di un fondo di investimenti russi e inviato presidenziale. La Russia sembra aver preso consapevolezza delle divisioni tra gli alleati occidentali.

"La crisi iraniana dimostra l'enorme debolezza e le vulnerabilità strategiche della Nato, del Regno Unito e dell'Ue, nonché la loro profonda frattura con gli Stati Uniti" ha detto Kirill Dmitriev, CEO del Fondo russo per gli investimenti diretti e inviato presidenziale.Iranian crisis demonstrates. 🔗 Leggi su Today.it

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