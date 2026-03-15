il primo ministro del belgio esorta la ue a negoziare con la russia

Il primo ministro belga ha chiesto agli altri Stati membri della UE di affidare all’Unione il compito di negoziare direttamente con la Russia. Ha sottolineato la necessità di un mandato speciale per condurre trattative ufficiali con Mosca, senza specificare ulteriori dettagli sulle modalità o i contenuti di eventuali negoziati. La sua proposta mira a rafforzare l’azione europea in questo ambito.

Il primo ministro belga Bart De Wever ha esortato gli Stati membri della UE a conferire un mandato speciale all’Unione per condurre trattative con Mosca. La ragione di questa idea – spiega – è che finora tutti gli sforzi della Commissione e dei Paesi europei per costringere i russi a fermare l’avanzata in Ucraina sono falliti. Serve un mandato ufficiale. In un’intervista al giornale belga L’Echo De Wever spiega: Poiché non siamo stati in grado di intimidire Vladimir Putin mandando armi all’Ucraina e non possiamo strangolarlo economicamente senza il supporto degli USA, c’è un solo metodo rimasto: raggiungere un accordo. Tuttavia, tale metodo non sarà pienamente applicabile finché non si darà una specifica autorizzazione per andare a trattare con Mosca. 🔗 Leggi su Follow.it

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