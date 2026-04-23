Andre Onana quasi come Motta | l'ex portiere dell'Inter para 3 rigori in Coppa di Turchia
Nella partita di quarti di Coppa di Turchia, il portiere ha parato tre rigori, contribuendo alla vittoria della sua squadra. La prestazione si distingue come una delle più significative della stagione in questa competizione. La squadra avversaria ha tentato di segnare più volte dagli undici metri senza riuscirci. La gara si è conclusa con il successo della formazione di casa, grazie anche alle parate del portiere.
Andre Onana ha parato tre calci di rigore nella partita dei quarti di Coppa Turchia, emulando quasi perfettamente Motta. L'ex Inter è stato decisivo per la qualificazione in semifinale.🔗 Leggi su Fanpage.it
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