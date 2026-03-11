Djokovic chiede l'uso della moviola in campo per un gesto di Rinderknech | l'arbitro gli dà il punto

Durante un match di doppio a Indian Wells tra le coppie Djokovic-Tsitsipas e Rinderknech-Vacherot, Djokovic ha richiesto l’uso della moviola in campo per un gesto di Rinderknech, che ha portato l’arbitro a assegnare il punto a Djokovic. La richiesta è stata accolta e il punto è stato assegnato di conseguenza. La scena si è svolta sotto gli occhi di pubblico e telecamere.

Durante il match di doppio a Indian Wells tra le coppie Djokovic-Tsitsipas e Rinderknech-Vacherot, si è verificato un episodio particolare: il campione serbo ha chiesto all'arbitro di rivedere in video un gesto fatto dal francese durante un punto sbagliato dal suo compagno, l'esito della review gli ha dato ragione.