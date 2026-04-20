Pino Insegno è stato sposato con Roberta Lanfranchi dal 1997 al 2007. Dopo questa relazione, ha sposato Alessia Navarro, che è la sua seconda moglie. Prima di incontrare Navarro, Insegno aveva una relazione lunga con Lanfranchi, nota conduttrice, speaker radiofonica e attrice. La coppia ha condiviso un periodo di vita insieme prima di separarsi e successivamente risposarsi con altre persone.

Prima di conoscere l’ attuale e seconda moglie Alessia Navarro, Pino Insegno è stato sposato dal 1997 al 2007 con la nota conduttrice, speaker radiofonica e attrice Roberta Lanfranchi. I due hanno avuto anche due figli: Matteo e Francesco. Chi è la seconda moglie di Pino Insegno, Alessia Navarro e cosa fa nella vita. Alessia Navarro, classe 1979, è una nota attrice e doppiatrice. Alessia si è laureata in Antropologia culturale, senza però mai abbandonare la sua innata passione per la recitazione. Successivamente ha infatti frequentato l’Accademia del Cinema di Roma e l’Università Scuola di Tecniche dello spettacolo. Ad oggi, la Navarro oltre a lavorare come attrice e doppiatrice è anche autrice a Rai 2, Rai Radio 2 e Radio 24.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la seconda moglie di Pino Insegno, Alessia Navarro (dopo Roberta Lanfranchi)

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