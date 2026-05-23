Il Pisa ha perso la partita contro la Lazio all'Olimpico, segnando la nona sconfitta consecutiva, un record storico per il club in tutte le categorie. La squadra termina il campionato con 18 punti e il piazzamento all’ultimo posto. La partita si è conclusa con il triplice fischio, confermando il risultato negativo per i toscani. Nessuna variazione rispetto alle precedenti uscite, con la squadra che non è riuscita a invertire il trend negativo.

Roma, 23 maggio 2026 – Triplice fischio sul campionato. Il Pisa chiude come prevedibile, con un record: nona sconfitta consecutiva, record della storia del club in ogni categoria, e ultimo posto assicurato con 18 punti. Una classifica che non si è mossa dal 15 marzo, e non lo ha fatto nemmeno sul campo della Lazio, in quella che è stata – al netto di incredibili sorprese – l’ultima gara della gestione Hiljemark. E pensare che, in un Olimpico di fatto deserto per la protesta del pubblico locale contro la società, è stato il Pisa a passare in vantaggio. È Moreo, miglior marcatore stagionale della squadra, a trovare il suo settimo centro... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Pisa chiude con la nona sconfitta consecutiva. All'Olimpico passa la Lazio

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