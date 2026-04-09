Milano termina la propria partecipazione all'Eurolega con una sconfitta contro il Bayern Monaco, che si impone negli ultimi minuti. Dopo aver cercato di recuperare nel secondo tempo, i padroni di casa non sono riusciti a contenere la rimonta degli avversari, che hanno preso il comando nel finale. La partita si è conclusa con la decisione dell'arbitro di escludere un giocatore per falli personali, un episodio che ha influenzato il risultato finale.

Tutto quello che Milano non riesce a costruire in trenta minuti, lo ritrova negli ultimi dieci. Ricci e compagni tirano fuori orgoglio e carattere, recuperano 22 punti al Bayern Monaco avanti 71-45 dopo 24’41 ma devono alzare bandiera bianca quando Brooks, a 3’30 dalla fine sull'81-76 per i tedeschi, commette il quinto fallo su Lucic, con tanto di 33 ai liberi e tripla subito dopo. Si chiude con una sconfitta (84-94) l’ultima partita al Forum dell’Olimpia in Eurolega stagione 2025-26. In casa l’Ea7 non perdeva dal 5 marzo scorso, ma quello contro il Bayern, che due giorni fa aveva giustiziato anche Bologna al PalaVirtus, è anche il terzo ko di fila, dopo Valencia e Parigi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milano chiude l'Eurolega con un'altra sconfitta: il Bayern passa nel finale

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