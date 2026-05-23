Il piano Stellantis 2030 modello per modello | dalla nuova 2CV alla Panda fino alla Giulia ibrida

Il 21 maggio 2026, Stellantis ha presentato negli Stati Uniti il piano industriale 2030, che include modelli come la nuova 2CV, la Panda e la Giulia ibrida. Il risultato di borsa finale riflette le aspettative degli analisti di mercato sul piano.

Milano – Il primo dato significativo, è quello finale: il risultato di borsa, ovvero quanto gli analisti del mercato credono al piano industriale presentato negli Stati Uniti giovedì 21 maggio 2026 da Antonio Filosa, l’ad di Stellantis. Nell’immediato, il titolo era sceso in modo brusco, per poi recuperare nelle ore successive fino a mantenere un trend positivo, senza annullare il calo dell’ultimo mese, né scalfire il -33% circa su base annua, che ha la propria radice nel giorno in cui, il 6 febbraio, il nuovo timoniere aveva comunicato al mondo che il colosso automobilistico italo-franco-americano doveva svalutare asset per 22 miliardi causa sovrastima delle prospettive elettriche del gruppo, così come immaginate dal predecessore, ex Psa, Carlos Tavares. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Stellantis Plots $70 Billion Turnaround on Brand Reset

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