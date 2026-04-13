Nel settore energetico si sviluppa una filiera completa che coinvolge la produzione, l’immagazzinamento, l’utilizzo e la gestione dell’energia. Questo approccio è sempre più diffuso tra imprese e famiglie, che adottano sistemi integrati per ottimizzare il consumo e la disponibilità di energia. Le soluzioni che seguono questo modello trovano spazio nel mercato, contribuendo a rinnovare il modo di approvvigionarsi e gestire le risorse energetiche.

Produrre energia, immagazzinarla, utilizzarla in modo intelligente e gestirne anche la fornitura: è su questa filiera completa che oggi si gioca una parte sempre più rilevante dell’evoluzione energetica. La crescente integrazione tra fotovoltaico, sistemi di accumulo, servizi e mobilità elettrica sta infatti ridefinendo il concetto stesso di autosufficienza, rendendolo applicabile tanto al mondo produttivo quanto alle abitazioni private. In questa direzione si sviluppa il modello di SENEC, realtà internazionale che ha costruito un ecosistema energetico capace di connettere tecnologia, servizi e gestione dei consumi. Attiva dal 2009 e con sede a Lipsia, in Germania, l’azienda ha consolidato negli anni un posizionamento distintivo nel panorama europeo, sviluppando un portafoglio completo di soluzioni dedicate all’autosufficienza energetica.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Dalla produzione alla fornitura: il modello energetico SENEC per imprese e famiglie

Golfo, l’impatto energetico pesa: -7 miliardi per famiglie e impreseLe ripercussioni economiche del conflitto nel Golfo stanno colpendo duramente l’economia italiana, con un impatto che per famiglie e imprese si...

Consumo energetico sotto pressione: esperti chiedono interventi urgenti per contenere i costi per famiglie e impreseIl costo dell’energia continua a gravare sulle spalle di famiglie e imprese, mettendo a dura prova il potere d’acquisto e la sostenibilità economica...