Trump ha rifiutato l’offerta di Putin sull’uranio di Teheran in Russia Usa all’assalto dell’isola di Kharg | navi e marines verso lo snodo del petrolio iraniano – La diretta

Nel quattordicesimo giorno del conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran, Teheran ha celebrato la caduta di un aereo statunitense, mentre Donald Trump ha confermato che Mojtaba Khamenei è rimasto ferito ma è ancora vivo. Si conoscono le dichiarazioni di Trump riguardo al rifiuto di un’offerta di Putin sull’uranio di Teheran in Russia, e si segnala l’impegno delle navi e dei marines statunitensi verso l’isola di Kharg, punto strategico per il petrolio iraniano.

Nel quattordicesimo giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran Teheran ha festeggiato per l’aereo Usa caduto, mentre Donald Trump ha confermato che Mojtaba Khamenei è ferito ma vivo. Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che un militare francese è morto nell’attacco a Erbil, mentre l’Onu ha condannato Usa e Israele per l’attacco. Intanto, secondo la Cnn, il presidente degli Stati Uniti ha sottovalutato il blocco dello stretto di Hormuz da parte di Teheran, che continua a lanciare attacchi contro Israele. Ma Trump replica: stiamo distruggendo il regime, è un onore uccidere questi pazzi bastardi. In una riunione con i leader del G7, il presidente Usa ha anche detto che l’Iran si sta per arrendere. 🔗 Leggi su Open.online

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