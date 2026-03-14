Donald Trump ha rifiutato la proposta di Vladimir Putin di spostare l’uranio arricchito dell’Iran in Russia. La decisione si inserisce in un contesto di tensione tra i due leader, con l’ex presidente statunitense che ha scelto di non collaborare sulla questione nucleare iraniana. Nel frattempo, Trump ha invece mantenuto aperta la discussione sul petrolio senza modificare le sue posizioni.

Donald Trump ha respinto la proposta di Vladimir Putin di trasferire l’uranio arricchito dell’Iran verso il territorio russo, stabilendo un confine netto tra cooperazione tattica e sicurezza nucleare. Questa decisione arriva in un momento di tensione estrema, dove Washington ha sospeso per un mese le sanzioni sul petrolio russo, permettendo a Mosca di vendere barili preziosi mentre il prezzo del greggio sale a causa del blocco dello Stretto di Hormuz da parte di Teheran. Mentre il dialogo tra Casa Bianca e Cremlino è stato definito produttivo su questioni di intelligence e attacchi con droni, la linea rossa degli Stati Uniti rimane ferma: il materiale nucleare iraniano non deve lasciare il suolo iraniano per finire nelle mani russe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Uranio iraniano: Trump dice no a Putin, ma il petrolio

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