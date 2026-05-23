Il percorso a ostacoli del nuovo ma già vecchissimo lungolago

Da quicomo.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Comune di Como ha approvato un intervento per eliminare le barriere architettoniche lungo il lungolago. La decisione arriva dopo numerosi ritardi e contestazioni sul progetto, che prevedeva modifiche alle strutture esistenti. La questione era stata sollevata più volte nel corso degli ultimi anni, ma le criticità non sono state risolte. L'intervento, ora approvato, mira a rendere accessibile l’area a tutti, ma il percorso si è rivelato lungo e complicato.

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L'ennesimo pasticcio del lungolago di Como, tema tutt'altro che nuovo ma tornato prepotentemente in auge in questi giorni dopo l'ultimo consiglio comunale, riguarda le barriere architettoniche. Sulla questione è intervenuta oggi con un lungo e articolato post Lorenza Ceruti, architetto e. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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