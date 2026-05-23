Il percorso a ostacoli del nuovo ma già vecchissimo lungolago

Notizia in breve

Il Comune di Como ha approvato un intervento per eliminare le barriere architettoniche lungo il lungolago. La decisione arriva dopo numerosi ritardi e contestazioni sul progetto, che prevedeva modifiche alle strutture esistenti. La questione era stata sollevata più volte nel corso degli ultimi anni, ma le criticità non sono state risolte. L'intervento, ora approvato, mira a rendere accessibile l’area a tutti, ma il percorso si è rivelato lungo e complicato.