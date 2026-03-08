Una nuova strada, costruita per collegare il casello autostradale di Riccione alla rotonda di Villaggio Argentina a Misano, è stata inaugurata, ma presenta problemi che ne richiedono un intervento di rifacimento. Il percorso, già soggetto a difficoltà e ostacoli, ha incontrato diverse criticità fin dall’apertura, rendendo evidente che il suo stato attuale non è stabile.

La strada è nuova, ma è già da rifare. La storia della bretella che dal casello autostradale di Riccione arriva alla grande rotonda di Villaggio Argentina, a Misano, non è stata costellata da eventi fortunati. Tra rallentamenti del cantiere, problemi vari e ritardi considerevoli, considerato che sarebbe dovuta essere percorribile da anni, l'ultimo capitolo della seria di intoppi lo si è avuto nelle prime settimane del nuovo anno. Ma prima un passo indietro. A dicembre, prima del Natale, il Comune di Misano con il sindaco Fabrizio Piccioni è salito in auto per arrivare a Bologna e avere un confronto con Anas e Società autostrade.

© Ilrestodelcarlino.it - La strada è nuova, ma già da rifare. Il percorso a ostacoli della ‘bretella’

