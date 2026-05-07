Sicilia diventare madre resta un percorso a ostacoli | pochi servizi e divario record nel nuovo rapporto

In Sicilia, il percorso per diventare madre si distingue per le numerose difficoltà legate alla scarsità di servizi dedicati e a un divario evidente rispetto ad altre regioni italiane. Un rapporto recente mette in luce come, nel tempo, questa distanza rimanga invariata, evidenziando le differenze nel supporto e nelle opportunità offerte alle donne con figli piccoli. La situazione si presenta come un dato stabile che si ripete di anno in anno, senza significativi miglioramenti.

C’è una fotografia che, anno dopo anno, torna a mostrare la stessa distanza: quella tra la Sicilia e il resto del Paese quando si parla di maternità, servizi e opportunità per le donne con figli piccoli. Nel nuovo rapporto “Le Equilibriste 2026”, curato da Save the Children insieme a Istat e.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Cracolici attacca Schifani all’Ars: “Manca rispetto per il parlamento” https://www.dedalomultimedia.org/notizie/ultime/34089-cracolici-attacca-schifani-allars-manca-rispetto-per-il-parlamento.html #sicilia #ars #schifani #cracolici #pd #politica #regione #giunta - facebook.com facebook

Reggio Emilia ha i nidi più belli del mondo. La Sicilia non li ha. Nè più belli nè meno belli. Non li ha. Solo 10 posti al nido ogni 100 bambini. A Palermo solo 7 posti al nido ogni 100 bambini. L’Italia è una repubblica fondata sulle diseguaglianze di opportunità. x.com