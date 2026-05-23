Il passato che nessuno conosce di Valeria Marini | a 14 anni stava con un uomo di 30 sua madre furiosa

Da donnapop.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A 14 anni, Valeria Marini aveva una relazione con un uomo di 30 anni, episodio che ha raccontato senza filtri. La cantante e showgirl ha anche parlato di come sua madre fosse molto arrabbiata per questa storia.

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Valeria Marini racconta senza filtri alcuni dettagli sorprendenti della sua adolescenza e delle sue prime storie d’amore. Ecco quell’episodio del suo passato che ha lasciato tutti senza parole. Leggi anche: Valeria Marini fa una rivelazioni shock su Antonella Elia: ecco perché si odiano, fatti molto gravi, la confessione Nel corso della sua carriera, Valeria Marini ha costruito un’immagine fatta di sensualità e naturalezza, riuscendo spesso a sorprendere il pubblico con dichiarazioni molto personali. Ed è proprio quello che è accaduto durante una lunga intervista rilasciata al podcast MOW Privè. Tra ricordi, passioni e relazioni sentimentali, l’ex diva del Bagaglino ha deciso di raccontare alcuni episodi inediti della sua vita privata. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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