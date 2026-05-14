A 14 anni, Valeria Marini ha raccontato di aver avuto una relazione con un uomo di 30 anni, durante la quale ha dichiarato di essere stata rapita ma di essere comunque innamorata. La cantante e attrice, nota per la sua carriera lunga e articolata, ha condiviso questa esperienza in un’intervista, aggiungendo che nel corso della vita ha accumulato molte storie da narrare. La sua testimonianza si inserisce in un quadro più ampio di ricordi personali che ancora emergono nel tempo.

Valeria Marini sa di certo come rendere interessante un’intervista. Di storie da raccontare ne ha di certo moltissime e, nonostante anni e anni di carriera alle spalle, ce ne sono ancora di inedite. Il racconto concesso al podcast Privé è stato di certo senza filtri e molto intimo. Una vicenda, però, ha colpito nel segno più delle altre. Primo fidanzato. “Sono sempre stata molto curiosa”, dice Valeria Marini dopo aver rivelato d’aver dato il primo bacio a 8 anni. “Il primo bacio a un compagno di scuola, del quale ero innamoratissima. Io ero una bella biondina dai capelli lunghi, anche se forse a 8 anni è molto presto. Sono però sempre stata molto curiosa”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Valeria Marini rivela, a 14 anni fidanzata con un 30enne: “Mi rapiva ma ero innamorata”

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