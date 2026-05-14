Valeria Marini ha raccontato di aver avuto la sua prima esperienza con un uomo di 30 anni quando aveva 14 anni, aggiungendo di essere stata rapita in quella occasione. La showgirl ha condiviso dettagli sul suo passato durante un’intervista, parlando di eventi che non aveva mai reso pubblici prima. La narrazione riguarda aspetti personali e si concentra su momenti della sua giovinezza, senza entrare nel merito di altre vicende. La sua testimonianza si inserisce in un racconto più ampio sulla sua vita privata.

Ospite della prima puntata della nuova stagione del podcast Privé, Valeria Marini si è confessata senza filtri, raccontando della sua prima relazione importante vissuta a soli 14 anni con un uomo di 30. Nonostante l’enorme divario d'età e la consapevolezza maturata oggi, la showgirl ha descritto quel legame come un momento di passione travolgente: “Ero molto innamorata e tra noi c’era grande passione. Una relazione che ho vissuto bene”. Pur ammettendo che il partner avesse un carattere difficile e “molto litigioso”, la Marini ha sottolineato come la sua precocità sentimentale fosse frutto di una curiosità innata. Un aspetto particolarmente delicato del racconto riguarda l’opposizione della famiglia, e in particolare della madre, preoccupata per l'influenza esercitata dall'adulto sulla figlia ancora adolescente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Valeria Marini: "La prima volta? Con un uomo di 30 anni, io ne avevo 14. Mi rapiva"

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