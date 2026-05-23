Il partito del calendario | Meloni Salvini e la guerra silenziosa sulla data del voto - ESCLUSIVA

La politica italiana ha una regola non scritta: quando tutti assicurano che il governo durerà fino alla fine della legislatura, significa che nei palazzi hanno già iniziato a studiare le uscite di sicurezza. Ed è esattamente quello che sta accadendo in queste settimane nei corridoi di Palazzo Chigi, negli uffici dei ministeri e nei salotti dove il potere romano digerisce sondaggi, paure e tradimenti. Perché il vero argomento delle conversazioni riservate non è la prossima riforma, non è il premierato, non è nemmeno la guerra interna sulle nomine. Il tema vero è un altro: quando si voterà? La domanda sembra semplice. In realtà nasconde il terrore di una classe dirigente che ha capito una cosa: il momento più difficile per il governo Meloni potrebbe non essere alle spalle ma davanti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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L'intervista di Giorgia Meloni intervistata da Mentana al TG LA7.

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