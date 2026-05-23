Il partito del calendario | Meloni Salvini e la guerra silenziosa sulla data del voto - ESCLUSIVA
Nel centrodestra è in corso uno scontro sulle date delle prossime elezioni, più che sulla redistribuzione dei ministeri. Meloni e Salvini si contendono la scelta, senza ancora aver raggiunto un accordo ufficiale. La discussione si svolge dietro le quinte, con tensioni che riguardano principalmente le tempistiche dell’appuntamento elettorale. La disputa tra i leader del centrodestra riguarda aspetti strategici e temporali, mentre la questione rimane irrisolta.
La politica italiana ha una regola non scritta: quando tutti assicurano che il governo durerà fino alla fine della legislatura, significa che nei palazzi hanno già iniziato a studiare le uscite di sicurezza. Ed è esattamente quello che sta accadendo in queste settimane nei corridoi di Palazzo Chigi, negli uffici dei ministeri e nei salotti dove il potere romano digerisce sondaggi, paure e tradimenti. Perché il vero argomento delle conversazioni riservate non è la prossima riforma, non è il premierato, non è nemmeno la guerra interna sulle nomine. Il tema vero è un altro: quando si voterà? La domanda sembra semplice. In realtà nasconde il terrore di una classe dirigente che ha capito una cosa: il momento più difficile per il governo Meloni potrebbe non essere alle spalle ma davanti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
L'intervista di Giorgia Meloni intervistata da Mentana al TG LA7.
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