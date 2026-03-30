A una settimana dalla sconfitta al referendum sulla giustizia, i leader di due principali partiti italiani hanno confermato di non considerare il voto anticipato come opzione. Il segretario della Lega ha convocato il suo partito e ha espresso fiducia nel governo, ribadendo il sostegno alla premier. Nessuna indicazione di elezioni anticipate è stata resa pubblica dai due esponenti politici.

A una settimana dalla sconfitta al referendum sulla giustizia che ha innescato il repulisti caratterizzato dalle dimissioni del trio Delmastro – Bartolozzi – Santanchè e le fibrillazioni all’interno di FdI e FI, il governo allontana l’ipotesi del voto anticipato, suggestione per giorni circolata nei vari ragionamenti fatti tra i Palazzi. Sia i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, che i ministri in quota FdI Guido Crosetto e Francesco Lollobrigida hanno escluso infatti un ritorno alle urne a stretto giro. Possibile rimpasto di governo. Diverso il discorso che riguarda un possibile rimpasto dopo che Giorgia Meloni ha assunto l’interim del dicastero guidato fino a mercoledì scorso da Daniela Santanchè, la cui lettera di dimissioni è stata pubblicata sul sito del ministero. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Tajani e Salvini escludono il voto anticipato. Il leader della Lega riunisce il partito: “Fiducia in Meloni”

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