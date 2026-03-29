I leader politici si sono incontrati per discutere delle strategie da adottare, evitando di ricorrere a elezioni anticipate. Durante il vertice, hanno affrontato le misure necessarie per affrontare le sfide attuali, cercando di trovare un accordo su come procedere senza ricorrere a nuove consultazioni elettorali. La riunione è avvenuta in un momento di tensione politica e di confronto tra le diverse forze di governo.

«Esagerare una vittoria è infantile, esagerare una sconfitta è delittuoso». Il colonnello di Fratelli d’Italia è lapidario e forzatamente anonimo, perché non è il momento di creare ulteriore moto ondoso in un mare già agitato. Quello del governo, dove sembra che in queste ore la regola stia dentro la vecchia canzone di Enzo Jannacci: l’importante è esagerare. «Giorgia ha perso il tocco magico», «Giorgia naviga a vista», «Le epurazioni di Giorgia sono un segno di debolezza», ripetono a nastro opposizioni e redazioni mainstream (più o meno la stessa cosa). Ma la conseguenza è che la maggioranza ci crede e comincia a guardare l’abisso: dopo tre anni e mezzo di vento in poppa, alla prima tempesta tutti nel panico. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Meloni incontra Tajani e Salvini per scacciare lo spettro del voto

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