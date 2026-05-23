Un giovane difensore ha esordito in Serie A al Dall'Ara, proveniente dal settore giovanile. Cresciuto con il modello di un terzino sinistro noto, ha avuto come riferimento il papà, che giocava nel Bologna di Ballardini, e il nonno, considerato un idolo rossoblù. Ora l'Inter si gode le sue prestazioni, mentre il giocatore si sta affermando nel massimo campionato.

Matteo Cocchi ha realizzato tre sogni in un colpo solo. Col suo quarto d’ora al Dall’Ara, lo stadio a un’ora di macchina da Molinella, il paesino dov’è nato e cresciuto, ha reso orgogliosa tutta la famiglia: nonno Claudio, papà Edgardo e ovviamente anche lui, piazzatosi a sinistra con personalità nel giorno del suo debutto in Serie A coi nerazzurri. Cocchi, 19 anni, terzino mancino dell’Under 23 già schierato da Chivu dall’inizio in Coppa Italia contro il Torino, giocava nelle giovanili rossoblù. Le stesse in cui suo padre vinse uno scudetto Allievi da portiere. Era il 1989. L’allenatore era un signore con gli occhiali scuri: Davide Ballardini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il papà giocava nel Bologna di Ballardini, il nonno un idolo rossoblù: l'Inter ora si gode Cocchi

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