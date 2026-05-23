Matteo Cocchi, classe 2007, ha fatto il suo debutto in Serie A al Dall’Ara. È entrato al 73° minuto al posto di Zielinski durante la partita tra Bologna e Inter. L’ingresso è avvenuto su segnalazione di Chivu, che lo ha lanciato in campo. Per il giovane calciatore, si tratta di una prima volta in massima divisione.

di Lorenzo Vezzaro Il gioiello classe 2007 debutta al Dall’Ara al 73? minuto: Chivu lancia Matteo Cocchi nella sua Bologna al posto di Zielinski. La sfida del Dall’Ara si arricchisce di una splendida favola di sport per il settore giovanile nerazzurro. Al minuto 73 del secondo tempo di Bologna-Inter, ha fatto il suo esordio ufficiale in Serie A Matteo Cocchi. Il giovanissimo difensore, un classe 2007 nato a Imola, ha preso il posto di Piotr Zielinski, andando a posizionarsi largo a sinistra sulla corsia esterna dello scacchiere tattico di Cristian Chivu. Per il ragazzo si tratta di una prima volta dal sapore dolcissimo e dal destino quasi scritto: Cocchi è infatti un ex giocatore del Bologna, cresciuto calcisticamente proprio nella scuderia rossoblù prima di approdare a Milano e compiere tutta la trafila fino al grande salto. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bologna Inter, momento indimenticabile per Matteo Cocchi: arriva l’esordio in Serie A

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