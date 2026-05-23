Matteo Cocchi, terzino sinistro con un passato nel Bologna di Ballardini e un nonno icona rossoblù, ora gioca con l’Inter. Ha esordito in Serie A al Dall'Ara e si ispira a Dimarco. La famiglia ha radici nel calcio, ma è l’Inter a attualmente beneficiare delle sue prestazioni.

Matteo Cocchi ha realizzato tre sogni in un colpo solo. Col suo quarto d’ora al Dall’Ara, lo stadio a un’ora di macchina da Molinella, il paesino dov’è nato e cresciuto, ha reso orgogliosa tutta la famiglia: nonno Claudio, papà Edgardo e ovviamente anche lui, piazzatosi a sinistra con personalità nel giorno del suo debutto in Serie A coi nerazzurri. Cocchi, 19 anni, terzino mancino dell’Under 23 già schierato da Chivu dall’inizio in Coppa Italia contro il Torino, giocava nelle giovanili rossoblù. Le stesse in cui suo padre vinse uno scudetto Allievi da portiere. Era il 1989. L’allenatore era un signore con gli occhiali scuri: Davide Ballardini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il papà giocava nel Bologna di Ballardini, il nonno era un idolo rossoblù: ma ora è l'Inter a godersi Cocchi

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