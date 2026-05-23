" Già Papa Francesco avrebbe desiderato venire qui, in quella che ha tristemente preso il nome di 'terra dei fuochi', ma non gli fu possibile. Oggi vogliamo realizzare il suo desiderio, riconoscendo il grande dono che l'Enciclica Laudato si' ha rappresentato per la missione della Chiesa in questa terra. Infatti, il grido della creazione e dei poveri tra voi - ha sottolineato Leone - è stato avvertito più drammaticamente, a causa di un concentrato mortale di oscuri interessi e indifferenza al bene comune, che ha avvelenato l'ambiente naturale e sociale. È un grido che chiede conversione!". Lo ha detto Papa Leone XIV ad Acerra (Napoli), dove è in visita pastorale per incontrare le popolazioni della 'Terra dei fuochi'. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il Papa ad Acerra: "Troppo male in questa terra, scardinate la cultura della prepotenza"

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