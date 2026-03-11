Evade dai domiciliari per la seconda volta in pochi giorni 41enne in carcere
Un uomo di 41 anni, residente a Vitigliano, frazione di Santa Cesarea Terme, è stato arrestato dopo essere evaso dai domiciliari per la seconda volta in pochi giorni. La misura restrittiva era stata applicata precedentemente, ma non è riuscita a impedirgli di allontanarsi dalla propria abitazione. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine, che lo hanno rintracciato successivamente.
SANTA CESAREA TERME – Non sembra aver sortito l’effetto sperato la misura restrittiva dei domiciliari per Jonathan Sbrò, 41enne, domiciliati a Vitigliano, frazione di Santa Cesarea Terme. L’uomo, l’altra sera, è stato nuovamente arrestato dai carabinieri della stazione di Poggiardo con l’accusa. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
