Evade dai domiciliari per la seconda volta in pochi giorni 41enne in carcere

Un uomo di 41 anni, residente a Vitigliano, frazione di Santa Cesarea Terme, è stato arrestato dopo essere evaso dai domiciliari per la seconda volta in pochi giorni. La misura restrittiva era stata applicata precedentemente, ma non è riuscita a impedirgli di allontanarsi dalla propria abitazione. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine, che lo hanno rintracciato successivamente.