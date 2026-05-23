il papa ad acerra nel giro in papamobile riceve in dono una pizza

Il Papa, durante una visita ad Acerra, si è fermato in papamobile per ricevere una pizza come dono. Prima di ripartire, il pontefice ha raccolto l’omaggio tra la folla presente. La scena si è svolta in modo spontaneo, con il Papa che ha accettato il regalo senza commenti. La visita si è conclusa poco dopo, senza ulteriori incidenti.

Era già successo durante la visita a Napoli. A distanza di qualche settimana il copione si è ripetuto anche ad Acerra: durante il giro in papamobile Papa Leone XIV si è fermato per ricevere in dono una pizza. Dopo l'incontro in Duomo con i familiari delle vittime della Terra dei Fuochi, il Pontefice ha attraversato diverse vie del centro cittadino affollatissime e si è fermato per raccogliere l'omaggio di una delle tante pizzerie della città., Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Picardi Pizzeria (@picardipizzeria), "Un'emozione unica. Grazie Santo Padre" si legge nel post che la pizzeria ha dedicato a Leone. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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