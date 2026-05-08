Napoli il Papa stupisce tutti | pizza direttamente sulla papamobile

Durante un evento pubblico a Napoli, il Papa ha ricevuto una pizza direttamente sulla papamobile da parte di Gino Sorbillo, noto pizzaiolo locale. L'episodio è stato ripreso da diversi presenti e condiviso sui social media. Il momento ha suscitato curiosità tra i partecipanti e gli spettatori online, mentre il Papa ha accolto con sorriso questa sorpresa gastronomica. Non sono state riportate dichiarazioni ufficiali del Papa in merito all'accaduto.

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? Domande chiave Come ha reagito il Papa alla sorpresa gastronomica di Gino Sorbillo?. Chi ha documentato l'inaspettato momento tra il pontefice e la folla?. Cosa ha dichiarato il Papa riguardo alla criminalità organizzata a Napoli?. Come si è diffusa la distribuzione delle pizze personalizzate in città?.? In Breve Trentamila fedeli hanno riempito piazza del Plebiscito per l'anniversario del pontificato.. Il pontefice ha condannato le infiltrazioni della criminalità organizzata nel territorio napoletano.. La pizzeria Gino Sorbillo ha distribuito pizze personalizzate ai turisti nel pomeriggio.. Il videomaker Pasquale ha documentato la distribuzione del cibo nelle strade cittadine.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, il Papa stupisce tutti: pizza direttamente sulla papamobile Notizie correlate Leggi anche: Ferma la papamobile e offre una pizza a Leone XIV, bagno di folla a Napoli: c’è chi lancia anche una sfogliatella – Il video Angola, bagno di folla per Papa Leone che attraversa Luanda sulla papamobileFedeli hanno affollato le strade di Luanda per accogliere Papa Leone XIV che ha attraversato le vie della città dell’Angola in papamobile per... Una raccolta di contenuti Si parla di: La banda del Vaticano stupisce Piazza San Pietro: davanti al Papa risuona Dancing Queen degli ABBA. Il Papa a Napoli: «Contro la malavita lo Stato più che mai necessario»Leone in Campania per il primo anno di pontificato: «Non rassegniamoci a immagini di morte» ... msn.com Si è sciolto il sangue di San Gennaro poco prima che Papa Leone XIV arrivasse al Duomo di NapoliIl sangue di San Gennaro si è sciolto oggi, venerdì 8 maggio, in occasione della visita pastorale di Papa Leone XIV a Napoli: è un evento raro ... fanpage.it