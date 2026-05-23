AGI - Sarà una visita pastorale dal forte valore simbolico quella che Papa Leone XIV compirà questa mattina ad Acerra, nel cuore della cosiddetta "Terra dei Fuochi", una delle aree più martoriate del Mezzogiorno d'Italia per l' inquinamento ambientale e le conseguenze sanitarie e sociali legate allo smaltimento illegale dei rifiuti. La visita di Leone XIV si inserisce in un cammino lungo e complesso che ha visto la Chiesa locale, e in particolare la Conferenza episcopale campana, impegnata da anni nel denunciare le condizioni ambientali e sanitarie della cosiddetta Terra dei Fuochi. Un territorio esteso tra le province di Napoli e Caserta, segnato per decenni dallo sversamento illegale di rifiuti tossici e dai roghi di materiali industriali, spesso in aree agricole e urbane densamente abitate. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il Papa ad Acerra nel cuore della "Terra dei fuochi"

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LIVE | Papa Leone XIV ad Acerra | Visita nella Terra dei Fuochi | 23 Maggio 2026

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