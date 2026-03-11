Il nuovo stadio Barbera ordine del giorno in Consiglio | Progetto strategico per il futuro della città

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno riguardante il progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera. Il documento si concentra sulla pianificazione per il futuro dell’impianto e riguarda l’intera comunità. La discussione ha coinvolto i consiglieri senza opposizioni e si inserisce tra le iniziative in programma per migliorare le strutture sportive della città.

Il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità un ordine del giorno relativo al progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera. Con il documento, l'Aula impegna il sindaco a rappresentare, nell'ambito della conferenza dei servizi convocata nelle prossime ore e nei successivi passaggi.