Verso il Consiglio comunale sulle norme urbanistiche Il centrodestra al sindaco | Così si blocca la città

Il Consiglio comunale di lunedì si prepara a discutere due delibere urbanistiche che potrebbero cambiare significativamente il panorama edilizio di Bari. Il centrodestra al sindaco ha espresso preoccupazione, affermando che le nuove norme rischiano di bloccare lo sviluppo della città. La seduta si svolgerà a Palazzo di Città, con la discussione che si concentra su questioni chiave per il settore edilizio locale.

Le opposizioni annunciano ostruzionismo nella seduta di lunedì prossimo: "Le delibere sono dannose per le imprese e il futuro di Bari" A Palazzo di Città è conto alla rovescia per il Consiglio di lunedì dove saranno affrontate due importanti delibere in materia di urbanistica desinate ad avere un notevole impatto sull'edilizia a Bari. La prima è una variante normativa al Piano Regolatore Generale per opere di architettura moderna e contemporanea, ponendo dei vincoli a 200 edifici in città. La seconda, invece, riguarda il superamento del Piano Casa. Questa mattina, in Comune, il centrodestra ha spiegato le ragioni del no ai due... 🔗 Leggi su Baritoday.it

Consiglio comunale, Anastasi: "Stop alle varianti urbanistiche: bisogna puntare sul nuovo Pug"Il presidente del Consiglio comunale, Sebastiano Anastasi, scrive al Sindaco e alla Giunta: "Non è coerente procedere con scelte frammentarie a pochi...

