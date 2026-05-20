Si avvicina la conclusione dell’esperienza di Antonio Conte al Napoli, con l’attesa di un annuncio ufficiale sulla sua partenza. Nel frattempo, circolano diverse ipotesi sulle ragioni che avrebbero portato alla decisione, tra cui alcune voci riguardanti gli equilibri nello spogliatoio. La questione centrale riguarda la regola di pretendere sempre il massimo da tutti i membri della squadra, una politica che ha influenzato i rapporti all’interno del gruppo.

Siamo agli sgoccioli, si attende la comunicazione ufficiale dell’addio di Antonio Conte al Napoli e intanto fioccano le motivazioni, supposte, della sua scelta. L’ambiente è stato scosso dalle rivelazioni di Fabrizio Corona circa i rapporti all’interno dello spogliatoio. Rivelazioni che hanno portato in primo piano Alex Meret, il portiere azzurro che ieri, tramite la sua agenzia, ha fatto capire di essere intenzionato a fare causa a Corona. Intanto quello che davvero conte è che il Napoli dovrà ricominciare da zero ancora una volta, dopo due stagioni incredibili anche se complicate. Da più parti arrivano informazioni sul rapporto difficile tra i calciatori e Conte che lo avrebbero fatto sentire solo in quest’ultimo periodo, come scrive oggi Marco Azzi su Repubblica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte-Napoli, sugli equilibri dello spogliatoio ha pesato la ferrea regola di pretendere sempre il massimo da tutti

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