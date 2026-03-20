Dopo la vittoria tra Cagliari e Napoli, Alessandro Buongiorno ha rivelato cosa è stato detto nello spogliatoio dal tecnico della squadra napoletana. Ha spiegato il clima e le parole che sono state condivise tra i giocatori e l’allenatore al termine della partita. Le sue dichiarazioni offrono uno sguardo diretto sui momenti immediatamente successivi all’incontro.

Alessandro Buongiorno ha raccontato il clima nello spogliatoio del Napoli dopo la vittoria contro il Cagliari. Il difensore azzurro ha analizzato la prestazione della squadra e condiviso le parole di Antonio Conte nel post partita. Un successo importante, arrivato in un momento delicato della stagione, che rafforza le ambizioni del gruppo. Le sue dichiarazioni offrono uno spaccato chiaro sull’atteggiamento della squadra e sulla mentalità costruita dal tecnico. Le parole di Conte nello spogliatoio. “Contentissimi per la vittoria, è un grande segnale: ci siamo e non abbiamo mollato durante la stagione, anche quando avevamo le assenze. Ora ci sarà lo stop per le nazionali e torneremo a lavorare per cercare di vincere tutte le partite che rimangono. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Cagliari-Napoli, Buongiorno svela il retroscena: “Conte ci ha detto questo nello spogliatoio”

Articoli correlati

Max Allegri, la rivelazione di Rafa Leao: "Cosa ci ha detto nello spogliatoio"La vittoria del Milan a Cagliari, decisa dal gol di Rafael Leao, è maturata soprattutto durante l’intervallo, quando Massimiliano Allegri ha parlato...

Leggi anche: De Winter e Leao svelano cosa è successo nello spogliatoio del Milan a Cagliari: cosa ha detto Allegri

VERGARA INTERVISTA POST NAPOLI-CAGLIARI:UN SOGNO ESORDIRE AL MARADONA,CONTE MI HA DETTO...

Contenuti e approfondimenti su Cagliari Napoli Buongiorno svela il...

Temi più discussi: Rullo a CN24: Napoli-Lecce? Non sarà una passeggiata per gli azzurri. Buongiorno? Ha sofferto, ma sta tornando; L'EX - Santacroce: Serve attenzione col Cagliari, Buongiorno il più forte nel suo ruolo; Cagliari-Napoli, Radio CRC anticipa le scelte di Conte: L'attacco sarà stellare; Quando gioca il Napoli? Il calendario completo delle prossime partite: date e orari.

Cagliari-Napoli 0-1, Serie A: McTominay decisivo, Conte è secondo davanti al MilanLa 30ª giornata di campionato si apre alla Unipol Domus con il match tra i rossoblù di Pisacane e gli azzurri di Conte: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Cagliari-Napoli, Buongiorno: Sono pronto per i playoff con la NazionaleUn anticipo del venerdì che piace al Napoli di mister Antonio Conte che, alla Unipol Domus, si accontenta del gol al 2' di McTominay per battere. tuttomercatoweb.com

Quello sguardo, quel maledetto sguardo McTominay protagonista in Cagliari-Napoli con la sua rete che regala i tre punti agli azzurri E neanche Politano resiste al fascino dello scozzese mentre sfoggia il suo italiano ai microfoni di DAZN § #McTominay - facebook.com facebook

Cagliari-Napoli 0-1, le pagelle della partita di serie A #SkySport #SkySerieA #CagliariNapoli x.com