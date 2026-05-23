Sono stati scoperti anelli di DNA, piccoli frammenti che si formano al di fuori dei cromosomi, come possibile fattore che accelera l’evoluzione dei tumori. Questi anelli potrebbero contribuire alla maggiore aggressività delle cellule tumorali, facilitando mutazioni e adattamenti più rapidi. La ricerca ha identificato la presenza di questi elementi in alcune cellule cancerose, suggerendo un ruolo nel processo di progressione tumorale. La scoperta apre nuove strade per lo studio delle caratteristiche genetiche dei tumori.

Il motore dell’aggressività dei tumori potrebbe nascondersi in minuscoli anelli di Dna che si formano al di fuori dei cromosomi e che consentono alle cellule cancerose di evolversi più rapidamente. È quanto emerge da uno studio italiano guidato dall’Istituto Airc di Oncologia Molecolare (Ifom), con la partecipazione del Center for Genomic Science dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Milano, pubblicato sulla rivista scientifica Molecular Cell e scelto anche per la copertina del numero. La ricerca si concentra sul cosiddetto Dna circolare extracromosomico, noto come ecDna: piccole molecole di Dna che si staccano dai cromosomi formando strutture ad anello. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il motore dell’aggressività dei tumori? “Anelli” di Dna fanno evolvere il cancro più rapidamente

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