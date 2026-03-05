Qui c’è un’incidenza dei tumori più alta Parla il presidente dell’Associazione Registri

Il presidente dell’Associazione Registri ha segnalato che a Terni si registra un’incidenza di tumori superiore alla media di altre aree. Ha aggiunto che è importante analizzare quanto l’esposizione a particolato o metalli pesanti, probabilmente legati all’industria siderurgica, possa influire sui dati. La questione riguarda quindi una maggiore presenza di malattie oncologiche in questa zona rispetto ad altre.

TERNI "Abbiamo osservato a Terni un’incidenza di tumori più alta rispetto ad altre aree: occorre capire quanto possa incidere l’esposizione a particolato o metalli pesanti legati alla presenza dell’ industria siderurgica ". Lo afferma Fabrizio Stracci (foto Ansa), presidente dell’Associazione italiana dei Registri tumori (Airtum) e responsabile del Registro tumori dell’Umbria. Il riferimento alla situazione ternana arriva in un contesto più ampio, a livello nazionale. "I dati contenuti nei Registri tumori sono uno strumento fondamentale non solo per fotografare la diffusione delle malattie oncologiche, ma anche per programmare gli screening e individuare gli effetti dei fattori di rischio ambientali – spiega Stracci a margine del convegno “I tumori in Italia: sorveglianza epidemiologica della Rete italiana dei Registri Tumori“ –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

