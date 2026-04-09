Nella giornata dedicata alla lotta contro il tumore sono arrivate nuove scoperte. Una ricerca ha identificato il motore principale dell’aggressività di alcune forme di cancro, aprendo la strada a trattamenti più specifici. In un Paese in cui si registrano circa 390.000 nuove diagnosi ogni anno, questa scoperta potrebbe influire su future strategie terapeutiche. La notizia rappresenta un passo avanti nel miglioramento delle cure contro questa malattia.

Giornata ricca per la lotta al tumore. Buone notizie per un Paese in cui si stimano circa 390.000 nuove diagnosi di cancro l’anno. Uno studio dell’ Istituto dei tumori Pascale di Napoli, realizzato insieme a ricercatori della Vanvitelli, della Cattolica del Sacro Cuore di Roma e delle Università di Messina e di Salerno, svela cosa succede quando il tumore, dopo una prima fase silenziosa, si accende e inizia a correre. La ricerca, pubblicata sul pubblicato sul ‘Journal of Translational Medicine’, segna un cambio di paradigma e apre a nuove terapie mirate. Un inizio silenzioso. Come spiega l’oncologo del Pascale Alessandro Ottaiano, prima firma dello studio multicentrico, il tumore attraversa prima una fase lunga e silenziosa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ecco il motore dell’aggressività del tumore, la scoperta che apre a cure mirate

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