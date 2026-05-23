Il Modena esonera mister Sottil Dal calo di risultati al flop playoff

Il Modena ha esonerato l'allenatore dopo il calo di risultati e il flop nei playoff. La società ha comunicato che la decisione è motivata dall’esigenza di avviare un nuovo percorso, nonostante i risultati positivi precedenti. La squadra non ha più affidato la gestione a Sottil, che era alla guida da un certo periodo. La comunicazione ufficiale è stata breve e diretta, senza ulteriori dettagli.

Tanto tuonò che alla fine. piovve. Il Modena ha ufficialmente salutato Andrea Sottil e lo ha fatto attraverso poche ma incisive parole: "Pur a fronte dei risultati positivi ottenuti, la decisione nasce dall’esigenza di dare inizio ad un nuovo corso". Esattamente ciò che molti avevano pensato al triplice fischio del playoff con la Juve Stabia. Sì, bene essere arrivati sesti, ma tecnicamente qualcosa non aveva girato da gennaio in avanti. I canarini avevano vissuto di rendita, di quei 21 punti messi in cascina nelle prime 9 giornate, di quel primo posto toccato con mano e poi lasciato a chi ha avuto continuità maggiore e forza d’altro livello. Poi sono emersi quei limiti tattici sui quali, evidentemente, anche il Modena ha riflettuto fin tanto da arrivare alla decisione di ieri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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