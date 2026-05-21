Il Modena e mister Sottil La continuità ha un peso

Il rapporto tra il Modena e il tecnico Sottil è al centro di discussioni che coinvolgono le valutazioni in corso. Le analisi sono in fase avanzata e si stanno concentrando su aspetti tecnici e risultati. È normale che si cerchino punti di miglioramento e si esaminino le aree in cui la squadra ha ottenuto successi o ha incontrato difficoltà. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata, ma le verifiche sono in corso.

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Le valutazioni sono in corso e stanno entrando nel vivo. Normale ci fossero, altrettanto normale che si voglia chiarire cosa può essere migliorato e analizzare dove qualcosa sia o meno mancato. Allo stato attuale delle cose, Andrea Sottil non sembrerebbe così da lontano da Modena. Ne parliamo con delicatezza perché nel calcio siamo abituati a veder scenari cambiare dal giorno alla notte ma ci sono motivi per i quali la posizione del tecnico potrebbe consolidarsi nonostante i sondaggi per profili futuri. Come noto, l’obiettivo di entrare nei playoff è stato raggiunto e trattasi di presupposto basilare sul quale porre le riflessioni di cui vi stiamo raccontando. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Modena e mister Sottil. La continuità ha un peso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Modena, il ritiro sarà in Trentino. Mister Sottil: "Chiudere vincendo" Sottil ha l’imbarazzo della scelta . Per il Modena due risultati su treDopo la gara di Avellino, giocata per la maggior parte da una formazione che ha sfruttato al massimo il turn over per valutare i calciatori che in... #Modena Il prossimo passo quale sarà? Un bataclan Bis? L’Italia è stufa di questi scarti della società. L’unica soluzione è la Remigrazione. 1/2/3 generazioni tutti fuori dai coglioni. #Remigrazione #Italia x.com Serie D, il Cittadella Vis Modena va avanti con mister GoriSport: Confermati anche allenatore in seconda Damiano Bertani, preparatore dei portieri Daniele Fontana e collaboratore tecnico Davide Zanasi ... lapressa.it Il mister. Sottil il suo l’ha fatto, ma il calo progressivo è stato evidenteSarà tempo di riflessioni. O, meglio, di analisi lucide. Rispetto ai suoi predecessori (e non è aspetto di poco ... ilrestodelcarlino.it