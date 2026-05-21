Il Modena e mister Sottil La continuità ha un peso
Il rapporto tra il Modena e il tecnico Sottil è al centro di discussioni che coinvolgono le valutazioni in corso. Le analisi sono in fase avanzata e si stanno concentrando su aspetti tecnici e risultati. È normale che si cerchino punti di miglioramento e si esaminino le aree in cui la squadra ha ottenuto successi o ha incontrato difficoltà. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata, ma le verifiche sono in corso.
Le valutazioni sono in corso e stanno entrando nel vivo. Normale ci fossero, altrettanto normale che si voglia chiarire cosa può essere migliorato e analizzare dove qualcosa sia o meno mancato. Allo stato attuale delle cose, Andrea Sottil non sembrerebbe così da lontano da Modena. Ne parliamo con delicatezza perché nel calcio siamo abituati a veder scenari cambiare dal giorno alla notte ma ci sono motivi per i quali la posizione del tecnico potrebbe consolidarsi nonostante i sondaggi per profili futuri. Come noto, l’obiettivo di entrare nei playoff è stato raggiunto e trattasi di presupposto basilare sul quale porre le riflessioni di cui vi stiamo raccontando. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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