Prima della partita, Maurizio Sarri ha detto che la Lazio non era stata costruita per vincere. Ha ammesso che la squadra ha limiti strutturali, anche se ha ottenuto il secondo posto e una finale.

Maurizio Sarri ammette i limiti strutturali della Lazio in questa stagione: la squadra non era costruita per vincere, nonostante il secondo posto e la finale raggiunta. Le assenze croniche hanno compromesso il progetto. L’allenatore del Lazio, accostato a Napoli ed Atalanta nel corso delle ultime settimane, ha parlato nel pre partita ai microfoni di Sky Sport. Sarri: “Non eravamo strutturati per vincere”. L’allenatore della Lazio non cerca scusanti, ma fotografa la realtà. “Nessun trofeo? È chiaro che abbiamo fatto il secondo posto, la finale, ma la vittoria c’è mancata. Non siamo stati strutturati per vincere quest’anno”, ha dichiarato a Sky prima della sfida contro il Pisa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Il mio stato d’animo?”: le parole di Sarri prima di Lazio-Pisa

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