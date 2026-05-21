Sarri deve prima dare le dimissioni dalla Lazio e forse rinunciare a un bel po’ di mensilità

In attesa di sviluppi ufficiali, si parla di una possibile decisione del tecnico di lasciare la sua attuale squadra, con alcune fonti che indicano la volontà di rinunciare a parte dello stipendio. La situazione ha riacceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, con commenti che si moltiplicano e opinioni contrastanti. La vicenda sta attirando l’attenzione di molti, che si domandano quale sarà il passo successivo e come questa scelta influenzerà il campionato.

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Tutti dicono Sarri di qua, Sarri di là. Sembra di essere tornati indietro nel tempo, con il Comandante improvvisamente assurto a salvatore della patria, conteso da mezza Serie A. Da una parte le sirene stonate dell’ennesima minestra riscaldata a Napoli, dall’altra il fascino dei capitali e dell’organizzazione perfetta a Bergamo. Tutti lo vogliono, ma dimenticano Lotito. Un valzer delle panchine che riempie di inchiostro le pagine dei giornali e infiamma l’immaginazione dei tifosi, tutti già pronti a srotolare il tappeto rosso per il profeta del calcio champagne, aggrappandosi alla narrazione del salvatore in tuta. C’è solo un minuscolo, quasi invisibile dettaglio che sfugge alla narrazione trionfalistica e romantica di queste ore: la realtà dei fatti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sarri deve prima dare le dimissioni dalla Lazio (e forse rinunciare a un bel po’ di mensilità) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Serie A Now - Sarri attacca tutti e la Roma ne fa 4 Sullo stesso argomento Sarri prima di Lazio Milan: «Ritrovare la nostra gente è bellissimo! Patric ci può dare qualcosa»Massara a Sky: «Oggi una partita molto importante, questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!» Sarri prima di Lazio Milan: «Ritrovare la... Grazia a Minetti, cos’altro deve combinare Nordio per dare le dimissioni?Ritornare ad occuparsi di Nicole Minetti anni dopo l’ineffabile approvazione parlamentare di “Ruby nipote di Mubarak” potrebbe quasi essere un... La Lazio ricevuta al Quirinale prima della finale di Coppa Italia. Sarri: Vogliamo dare una gioia al nostro popolo Mattarella: Questa finale può dare il segno della ripresa del calcio italiano Forza Lazio facebook.com/lazioland x.com CDS - Napoli, Sarri accontentato su tutto, risposta attesa quanto prima, i dettagliIl Corriere dello Sport si sofferma sulla trattativa Sarri-Napoli: Allenatore accontentato su tutto, anche sugli ultimi aspetti in bilico (tipo certi dettagli relativi allo staff). Contratto: 2 anni ... napolimagazine.com Napoli, chi sarà il prossimo allenatore: Sarri le ore della verità, De Laurentiis va su AllegriMaurizio Sarri darà una risposta al Napoli in queste ore, tra oggi e domani: dopo aver parlato con la moglie Marina e con lo staff tecnico, che oggi rivede a Formello. Ma tentenna. ilmattino.it